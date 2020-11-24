Лига чемпионов

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграет против немецкого Лейпцига. Матч состоится 24-го ноября в Париже, на Парк дэ Пранс. Начало встречи — в 22:00.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — ПСЖ. На победу подопечных Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 1,60.

Ничейный результат эксперты оценивают в 4,60, а на победу немецкого коллектива коэффициент — 4,70.

В том, что ПСЖ забьет хотя бы один мяч букмекеры даже не сомневаются (да — 1,07, нет — 7,50), а на то, что забьют "быки" коэффициент — 1,31 (нет — 3,30).