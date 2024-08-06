Ліга чемпіонів : Анонс матчу

Football.ua представляє прев'ю матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який пройде 6 серпня та розпочнеться о 21:00.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо прийме Рейнджерс.

ДИНАМО – РЕЙНДЖЕРС

ВIВТОРОК, 6 СЕРПНЯ, 21:00. "АРЕНА ЛЮБЛiН". АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ЛИТВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Хоча чемпіонат України вже стартував, Динамо поки що грає виключно єврокубкові матчі. Команди, які мають більше двох гравців, беруть участь на Олімпіаді, мають право перенести гру – і київський гранд цим правом скористався.

Кадри вирішують все

Відповідно, весь сезон Динамо поки що обчислюється двома матчами проти Партизана – і це збільшує кількість таємниць щодо складу.

Шовковський на прес-конференції визнав, що Тимчик уже тренується, але йому ще треба набрати кондиції – і що на Дячука чекає операція. Перша втрата означає просте продовження довіри Караваєву, тим більше, що він результативно себе проявляє – а от щодо центру оборони питання. У зв'язку з травмою Дячука матч у Белграді догравав Біловар, але він навіть до інтеграції свіжої порції молоді був четвертим вибором із чотирьох центрбеків.

Михавко дивився гру-відповідь з Партизаном з кращих місць, але він ледве повернувся з юніорського Євро. Якщо дивитися ще далі, то Малиш добре показав себе на зборах. Може, варто довіритися перспективнішим гравцям, які і за досвідом нічим не поступаються Біловару (бо у того й досвіду немає)? Але загалом елементарна відсутність двох нормальних центрбеків перед матчем ЛЧ – це велика проблема. Ніколи Сирота не був такий значущий для Динамо, як через місяць після оренди у Маккабi.

На інших позиціях вибір приємніший. Вівчаренко та Дубінчак зіграли проти Партизана по матчу – кого Шовковський обере сьогодні? Залишити на лаві Бражка на другий матч поспіль буде футбольним злочином – але кого він прибере в запас, Пiхальонка чи Буяльського? Навіть “гол плюс пас” виявилося недостатньо для Кабаєва, щоб зберегти місце в основі та на гру у відповідь – чи вийде Вікентій Волошин у старті знову? Загалом, упевненими у статусі основного зараз із динамівців можуть бути лише Бущан, Попов, Караваєв (тимчасово), Ванат – і, як не дивно, Ярмоленко, якого через вік було б логічно берегти, як гарне вино. Втім, Андрію, мабуть, просто комфортніше грати максимум.

В тилу ворога

Рейнджерс не сильно змінюється від сезону до сезону. Беззастережно легендарний, навіть великий клуб, який утримує лідерство за кількістю перемог, останнім часом впевнено пропускає вперед заклятого ворога – і вже найближчим сезоном може пропустити його вперед титулами. І чим далі, тим бiльше схоже, що справа не в якихось “провалах” традиційного, історичного гранду – просто станом на 2024 рік його конкурент просунутіший, хитріший, краще веде трансферну політику.

Нікого не нагадує?

Рейнджерс – беззаперечна величина для британського футболу. Один із найдавніших клубів у світі, “Джерс” тримають рекорд не лише Шотландії, а й світу за кількістю чемпіонств: 55. Ось тільки вже наступного року Рейнджерс можуть втратити це лідерство – їх можуть наздогнати за титулами перших одразу дві команди. Одна з них – Селтік, який навесні взяв 54-й титул, а друга... Давайте я запропоную вам вгадати — її чи хоча б країну, яку вона представляє. Відповідь буде наприкінці матеріалу.

Нерівномірні витрати в нульові роки, за які довелося платити посиланням на четвертий дивізіон, дорого обійшлися Рейнджерс. Цілі роки відсутності у Шотландській Прем'єр-лізі та, природно, єврокубках дозволили Селтіку наростити відрив від вічного суперника. Нинішні “джерс” спроможні вигравати титул раз на кілька років – коли щастить зі складом, тренером (Джеррард, хоч би як розвивалася його тренерська кар'єра пізніше, став культовим персонажем для “Айброкса”), або коли проблеми мають “кельти”. Зараз Рейнджерс знаходяться на других ролях навіть у шотландській лізі – а в нинішній Шотландії бути другим точно означає бути ніким.

Це не катастрофа, шотландський футбол у принципі розвивається циклічно: і Рейнджерс, і Селтік у своїй історії видавали серію з дев'яти чемпіонств поспіль. Багатьом проблемам “джерс” вітчизняні управлінці могли б позаздрити, і війна тут ні до чого. Минулого сезону середня відвідуваність на “Айброксі” склала 49 тисяч глядачів – незважаючи на очевидно низький рівень більшості суперників.

Рейнджерс вже другий рік тренує Філіп Клеман – відомий бельгійський фахівець, який на батьківщині призводив до чемпіонств Генк та Брюгге. У Рейнджерс Клеман віддає перевагу схемі 4-2-3-1 з активними підключеннями крайніх захисників. Джеймс Таверньє, легенда “Джерс”, минулого року встановив рекорд британського футболу за голами для представників свого амплуа. Хоч би як Трент Александр-Арнольд намагався, до 133 м'ячів Таверньє йому поки що дуже далеко.

На лівому фланзі у “Джерс” бігає Рідван Йилмаз – також великий любитель підключатися до атак. А ось центр Клеман поки що вибудовує. Мохамед Діоманде у січні перейшов із Норшеллана в оренду, а цього літа був викуплений за 5 мільйонів євро. Його партнер по опорній зоні, Коннор Баррон, перейшов з Абердіна цього сезону – поки Селтік в селекційних пошуках дiйшов до Японії, Рейнджерс “пилососить” внутрішній ринок.

Хоче шотландський гранд зміцнити фланги. Ліворуч із Ланса приїхав вінгер збірної Колумбії Оскар Кортес. В основі “кавників” він, звичайно, не грає (Луїс Діас), але іноді викликається. Як і Діоманде, Кортеса спочатку взято в оренду — подивитися, і якщо піде, то потім викуплять. Та ж справа з Вацлавом Черним, який: 26-річний чех програв конкуренцію у Вольфсбурзі та приїхав до Глазго в оренду.

У своєму штрафному майданчику у “Джерс” британське тріо з воротаря Батленда (грав у Прем'єр-лізі за цілу низку клубів), а також захисників Бена Девіса (переходив з Ліверпуля зовсім молодим два роки тому) та Джона Суттара (а це ось “внутрішнє” потрапляння , його Рейнджерс знайшов у Хартсі). А за чужий штрафний у команді відповідають колишній гравець Лестера Том Лоуренс та нігерійський бомбардир Сіріл Дессерс. Минулого сезону Сіріл забив за Рейнджерс 22 голи.

Все це, втім, зовсім не скасовує факт, що з усіма цими посиленнями, з купою гравців з досвідом АПЛ Рейнджерс залишаються середньою командою. Минулими вихідними стартував чемпіонат Шотландії – і “Джерс” вже в першому турі відпустили вперед Селтік, скатав 0:0 у столиці. Ані Дрессер, ані Лоуренс не допомогли на полі Хартс, а Кортес, ніби навчившись у Діаса у збірній найгіршому, травмувався. Тренер Хартс Стівен Нейсміт (так-так, той самий форвард з Евертона! Як летить час...) стверджував, що його команда мала вигравати цей матч.

До речі про коментарі тренерів.

Слова, слова, слова

Олександр Шовковський, тренер Динамо:

Перш за все, вітаю вас усіх у Польщі. На жаль, це не наша домашня арена, але ви всі знаєте, яка ситуація в нашій країні, де йде війна, і ми вимушено проводимо домашні матчі в Любліні. Тож хочу подякувати цьому місту, його мешканцям, які нас приймають та роблять усе можливе, щоб ми почувалися як удома.

Безумовно, команда, проти якої нам належить зіграти у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, має велику історію. І хоча в останні десятиліття в «Рейнджерс» були певні проблеми, клуб зміг піднятися, повернутися до найвищого дивізіону, стали чемпіонами, завоювали Кубок Шотландії та Кубок ліги, і зараз перебувають на шляху повернення тих славетних традицій, які є у цього клубу. Ми з великим нетерпінням чекаємо цього протистояння для того, щоб зустрілися дві різні культури футболу. Зі свого боку будемо намагатися проявити свої найкращі якості. Але при цьому вивчали нашого суперника, і можемо очікувати загрози як від форвардів, які чудово діють на завершальній стадії, і від активних флангових гравців. Команда досвідчена, амбітна, грає у дуже швидкий футбол. Тож на нас чекає цікаве протистояння.

Ми робимо багато вправ на розвиток гольового чуття у гравців, але мало бути готовим – потрібно на футбольному полі вміти реалізувати весь свій потенціал, який є у кожного гравця та команди загалом.

Ми багато спілкуємося з гравцями, багато вказуємо на тактичні моменти, розбираємо ігрові моменти. Завжди є можливість покращити нашу гру. Але я завжди кажу своїм гравцям, що неважливо, де вони опинилися зараз. Важливо, що ви робите для цього, який обсяг роботи виконали, які зусилля витратили. Важливо відстежувати, не де ви перебуваєте зараз, а що ви зробили заради цього. Якщо ви навчитеся відстежувати саме це, тоді будете прогресувати кожного дня й ніколи не будете зупинятися у своєму розвитку як особисто кожен, так і команда загалом.

Готуючись до будь-якого протистояння, ми дивимося безпосередньо на той момент, як команда грала останні матчі, хто з гравців долучився до команди, хто виходив на заміну, яким чином вони взаємодіють на полі. Я не дивлюся на те, грали ми проти когось чи ні – це не має ніякого значення. Для мене важливо, в якому стані перебуває моя команда, і спромогтися розпізнати, як і за рахунок чого діє команда суперника, виходячи з чого готуватися безпосередньо до майбутньої гри.

Микола Шапаренко, півзахисник Динамо:

Чекаємо на дуже силову гру. Ми бачили відеоогляди їхніх матчів, вони ведуть силову гру, дуже швидкі контратаки. Тренерський штаб вказав нам на їхні взаємодії, тепер усе залежить від нас, адже нам грати на полі.

Що Англія, що Шотландія – приблизно один рівень футболу. І там, і там багато боротьби, і нам треба бути готовими вступати в боротьбу, не боятися, і, звичайно ж, нав’язувати свою гру, ту, яку ми самі хочемо бачити. Нам неважливо, як грає суперник, нас має хвилювати лише своя гра, мотивація. Будемо прагнути лише до перемоги в завтрашній зустрічі.

Також відзначу, що коли ми грали тут на попередній стадії, проти «Партизана», то була дуже класна підтримка. Вболівальники надихали нас грати ще більш яскраво та відкрито для них, оскільки вони прийшли підтримати нас. Ми перебуваємо далеко від дому, але почувалися, ніби на домашньому стадіоні. Звичайно, хочеться, аби на завтрашній поєдинок прийшло чимало людей та підтримали нас так само, як і проти «Партизана». Це надавало нам сил, енергії, мотивації. Як можна грати на стадіоні за порожніх трибун? Адже ми граємо для вболівальників, та стараємося віддавати ту енергію, яку отримуємо від них.

Філіпп Клеман, тренер Рейнджерс:

Ми граємо проти команди, яку я дуже добре знаю, тому що я грав проти них 4 або 5 років тому (у сезоні-2019/20 Брюгге пройшов киян у кваліфікації ЛЧ). І багато гравців київської команди ще тут, тож цей проект вони будували роками.

Ці матчі відрізнятимуться від звичайних ігор чемпіонату, коли ми маємо домінування та володіння м'ячем більшу частину часу. Матчі проти «Динамо» будуть справді складними, бо вони справді сильні з м'ячем і створюють гарні комбінації, тож це інший рівень. Це інший стиль гри, і це дійсно цікаво зараз як виклик.

Я не чекаю, що завтра ми володітимемо м'ячем 60 відсотків часу, нам це й не потрібно, ми приїхали сюди за результатом, а не лише за м'ячем. Так, ми хочемо пройти відбір і зробимо для цього все можливе, але й Ліга Європи – це не буде невдачею. Минулого сезону ми мали приємну подорож у Лізі Європи, але, звичайно, кожен хоче потрапити до Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Караваєв, Михавко, Попов, Дубінчак — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

Рейнджерс: Батленд —Таверньє, Суттар, Девiс, Йилдиз — Дiоманде, Баррон— Черний, Лоуренс, Матондо — Дессерс

прогноз 1:1

P.S. Це Пеньяроль. Великий клуб має 53 чемпіонства, але уругвайська першість розігрується за системою “весна-осінь” – і до кiнця 2025-го року “карбонерос” можуть взяти 55-й титул.