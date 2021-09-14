Лига чемпионов

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился ожиданиями от выступления "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Уже в среду, 15 сентября, донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Шерифа из Тирасполя.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о предстоящем матче "горняков" против Шерифа, рассказав о целях донецкой команды в групповом раунде ЛЧ.

Вернидуб совершил футбольное чудо – первый раз в истории вывел Шериф в Лигу чемпионов. Уже только по этому можно оценить вклад, который он внес в развитие команды. И то, какой футбол она сегодня показывает, достойно аплодисментов. До квалификации Лиги чемпионов никто не верил, что они попадут в группу, а здесь от игры к игре Шериф показывал себя солидной, достойной командой.

У Вернидуба как тренера была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и он ее свершил. Считаю, когда человек достигает целей, которые ставит перед собой, значит, он на правильном пути. Он молодец.

Задачи? — У нас задачи одни – выигрывать. Других нет. Мы же не просто попали в группу Лиги чемпионов, чтобы там отсиживаться. Только выигрывать.В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. Мы можем посмотреть на прошлый сезон в этом турнире – там тоже многим было гарантировано, но в итоге получилось по-другому. Здесь каждое очко нужно отвоевывать, зарабатывать. Никакой недооценки вообще не должно быть. По большому счету здесь все равны, – сказал Палкин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.