Лига чемпионов

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей с Атлетико, Миланом и Порту.

Накануне в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой Ливерпуль попал в группу B, где сыграет с Атлетико, Порту и Миланом.

Наставник "красных" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки, признавшись, что данные команды в одной группе с Ливерпулем вызвали у специалиста громкий смех.

"Честно говоря, я рассмеялся, и довольно громко, потому что это, очевидно, сложная группа. Это Лига чемпионов, тут именно так все и бывает, надо играть против лучших в Европе. И, очевидно, некоторые из них попали в нашу группу!

Но у нас есть амбиции, и мы хотим показать, что та работа, которую мы проделали для выхода в ЛЧ, не была напрасной. Вот с каким настроем мы будем играть", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, Динамо попало в "группу смерти", где сыграет с Баварией, Бенфикой и Барселоной. Шахтер вновь сыграет с Реалом и Интером, также соперником "горняков" станет Шериф, который возглавляет Юрий Вернидуб.