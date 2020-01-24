Англия

"Красные" не знают поражений уже в 40 поединках подряд.

Матч против Вулверхэмптона (2:1) стал для Ливерпуля 40-м подряд в английской Премьер-лиге, в котором команда не уступила.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа повторили достижение Челси, который не проигрывал 40 матчей в период с 2004 по 2005 год. Ориентиром остается Арсенал с 49 играми без поражений (2003-04).

Если бы "красные" в прошлом сезоне не потерпели свое единственное поражение (0:1 от Ман Сити), то их беспроигрышная серия уже достигла бы отметки в 62 поединка.

В воскресенье (26 января) Ливерпуль сыграет с Шрусбери Таун в Кубке Англии, а 29 января примет Вест Хэм в рамках Премьер-лиги.