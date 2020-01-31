Англия

Английские футбольные власти намерены ужесточить лимит на легионеров после выхода страны из Европейского союза.

Футбольная ассоциация Англии планирует ужесточить лимит на легионеров, воспользовавшись выходом Великобритании из Европейского Союза, однако это решение естественно вызвало недовольство со стороны руководства английской Премьер-лиги.

Руководители высшего английского дивизиона называют планы ФА радикальными, спекулятивными и не соответствующими реальному положению дел. В АПЛ боятся, что эти нововведения могут навредить статусу лучшей лиги в мире и ослабить английские команды на европейской арене.

Футбольная ассоциация рассматривает Брексит как шанс увеличить количество английских игроков в АПЛ и представило свои планы в 33-страничном докладе. В этом документе чиновники ФА утверждают, что текущая система лишает сборную Англии "ключевых игроков на ключевых позициях по сравнению с другими европейскими сборными".

Решение проблемы Футбольная ассоциация видит в уменьшении числа иностранных игроков в заявке из 25 человек с 17 до 13. Таким образом организация хочет избежать появления в командах "посредственных иностранных игроков, которые мешают развиваться английским талантам и заставляют их сидеть на скамейке запасных".

После Брексита английские клубы больше не смогут подписывать игроков из ЕС в возрасте до 18 лет. ФА в свою очередь хочет увеличить необходимое число английских воспитанников в заявке команд с восьми до 12.

Однако руководство АПЛ считает, что нынешняя ситуация не влияет ключевым образом на результаты сборной Англии. Они считают, что эти изменения увеличат стоимость зарплаты английских игроков, сделают английские команды менее конкурентоспособными в еврокубках, а также не позволят клубам из низших английских дивизионов арендовать молодых талантов из АПЛ.

Главной проблемой боссы АПЛ считают отсутствие прогресса у игроков в возрасте от 18 до 21 года, указывая на то, что в 18 лет английские футболисты получают столько же игрового времени, как во Франции, Германии или Испании, но в возрасте 21 года, они выступают на профессиональном уровне на 45% меньше.

Решить эту проблему они предлагают с помощью создания чемпионата для вторых команд, который бы пришел на смену существующему чемпионату U-23, что позволило бы молодым игрокам выступать чаще против старших профессиональных игроков.

АПЛ обещает подать в суд на Футбольную ассоциацию, если она все же добьется сокращения количества иностранных игроков в заявке. Стороны намерены в ближайшее время провести переговоры, чтобы найти компромиссное решение. Британское правительство требует от сторон уладить конфликт и найти решение к апрелю.

По материалам Daily Mail

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