Суд виправдав француза.

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловився про звинувачення у корупції. Його слова наводить The Guardian.

«У футболі – мільйони романтиків. Мільйони людей поділяють мої ідеї. Але, зрештою, це великий бізнес.

Це дивне відчуття. Останні 10 років були дуже складними через те, що пережила моя сім'я: вони бачать, що пишуть у газетах, що люди говорять про тебе, що обговорюють у всьому світі. Але мене ніколи не турбувало остаточне рішення, бо я знав, що я невинний, знав, що врешті-решт від цих звинувачень нічого не залишиться. Я завжди почував себе добре.

Мені судилося стати президентом ФІФА. Все так сталося, тому що інші цього не хотіли. Заборона це на ведення футбольної діяльності була великою несправедливістю і в цілому мала політичний характер. Група людей вирішила "вбити" мене.

Ця адміністрація, люди, яких я не знав, не хотіли іншого президента. Їх добре годували, вони могли заробити багато грошей, і я був їм не потрібен – вони боялися, що я щось зміню. Вони боялися мене.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав вигоду з ситуації, але не був одним із призвідників. Інфантіно хотів стати президентом УЄФА, а це підштовхувало мене до переходу до ФІФА», – сказав Платіні.

У 2022 році суд нижчої інстанції Швейцарії після семирічного розслідування виправдав Мішеля Платіні, проте прокуратура заперечила це рішення і вимагала засудити Платіні та Блаттера до 20 місяців в'язниці умовно з дворічним випробувальним терміном. Надзвичайна апеляційна палата Швейцарського кримінального суду у місті Муттенц виправдала обвинувачених у 2025 році.