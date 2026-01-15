Англія

Головний тренер Томас Франк підтвердив серйозну травму бразильського форварда.

Тоттенгем Хотспур продовжує переслідувати епідемія травм. Бразильський нападник Рішарлісон вибув з гри на сім тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.

Рішарлісон отримав ушкодження під час матчу третього раунду Кубка ліги проти Астон Вілли, який завершився поразкою для шпор. Форвард травмувався під час ривка за м'ячем у боротьбі із захисником Езрі Консою і був змушений залишити поле.

На прес-конференції головний тренер Тоттенгема Томас Франк підтвердив невтішний діагноз: "Річі, на жаль, отримав травму підколінного сухожилля, яка залишить його поза грою до семи тижнів", — заявив наставник.

Таким чином, 28-річний нападник, який забив 8 голів і віддав 3 асисти цього сезону, приєднався до переповненого лазарету команди, де вже перебувають Родріго Бентанкур, Мохаммед Кудус, Джеймс Меддісон та Деян Кулусевскі.

Попри втрату Рішарлісона, у тренера були й хороші новини. Лукас Бергвалл та Ів Біссума готові повернутися на поле вже в суботу в матчі проти Вест Гема». Також близькі до повного відновлення Дестіні Удоджі та Домінік Соланке.

Окрім кадрових новин, Томас Франк прокоментував підписання Конора Галлахера з «Атлетіко», назвавши це топовим трансфером. Він відзначив лідерські якості та досвід 25-річного півзахисника, який має допомогти команді виправити складну ситуацію в чемпіонаті.