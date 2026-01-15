Італія

План власника клубу передбачає короткостроковий контракт у Серії D та літній перехід в ОАЕ.

Іменитий бразильський вінгер Дуглас Коста може несподівано повернутися до Італії. Про це повідомляє відомий журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 35-річний бразилець близький до підписання контракту з К'єво, який відродився після банкрутства та наразі виступає в Серії D, четвертому дивізіоні чемпіонату Італії.

Повернення Кости у професійний футбол пов’язане з власником К'єво П’єтро Латерци, який також володіє клубом Аль-Іттіфак із другого дивізіону ОАЕ. Раніше цей клуб підписав Маріо Балотеллі. План Латерци передбачає, що Коста проведе півроку в К'єво, а влітку перейде до Аль-Іттіфак, коли в команді з’явиться вільне місце для легіонера.

Дуглас Коста перебуває в статусі вільного агента з вересня, після відходу з Сіднея.

Бразильський вінгер відомий за виступами за донецький Шахтар, Ювентус і Баварію. На рахунку Кости також 3 голи в 31 матчі за збірну Бразилії.