Англія

Іспанець всім задоволений.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Челсі (3:2) в першому півфінальному матчі Кубка ліги. Його слова наводить BBC.

«Я вражений тим, що робив Арсенал впродовж усього матчу на виїзді проти суперника з такою якістю у всіх аспектах гри. Це було чудово.

Ми домінували, забили три голи та ще мали два шанси, щоб забити четвертий м'яч. Саме так нам слід грати у наступних матчах сезону.

Другий гол Челсі трохи змінив гру, але загалом я дуже задоволений. Хоча могло бути й краще. В нас хороша позиція перед матчем-відповіддю», – сказав Артета.