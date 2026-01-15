Англія

Керівництво лондонців не планує відпускати захисника, на якого претендують Манчестер Сіті та Евертон.

Арсенал не планує розлучатися з Беном Вайтом під час поточного трансферного вікна.

За інформацією TEAMtalk, лондонський клуб не налаштований продавати 28-річного футболіста, навіть попри його бажання змінити команду задля отримання більшої ігрової практики.

Попри активний інтерес з боку Евертона та Манчестер Сіті, "каноніри" залишаються непохитними. Клуб цінує універсальність Вайта, який у нинішній кампанії вже відіграв 14 матчів, забивши один гол та віддавши один асист.

Контракт захисника діє ще два з половиною роки, тому Арсенал не бачить сенсу відпускати гравця в розпал сезону.

Вже найближчої суботи, 17 січня, Арсенал зустрінеться з Ноттінгем Форест.