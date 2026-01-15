Англія

Туринський клуб планує повернути італійського півзахисника Ньюкасла на батьківщину наступного літа.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може знову опинитися в італійській Серії А. За даними видання Telegraph, у послугах хавбека серйозно зацікавлений Ювентус. Повідомляється, що туринці визначили італійця як пріоритетне підсилення на літнє трансферне вікно.

Окрім "старої синьйори", за розвитком ситуації навколо гравця уважно стежить Манчестер Ситі. Нагадаємо, що Тоналі приєднався до "сорок" у 2023 році, перейшовши з Мілана за 60 мільйонів євро. Його чинна трудова угода з англійським клубом розрахована до кінця червня 2028 року.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 30 матчах в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок п'ять результативних передач. На даний момент портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 75 мільйонів євро.

