Англія

"Шпори" спробують перехопити півзахисника Крістал Пелес у європейських грандів.

Півзахисник Крістал Пелес Адам Вортон став пріоритетною ціллю для ще одного топклубу англійської Прем’єр-ліги. Як повідомляє інсайдер TEAMtalk Дін Джонс, лондонський Тоттенгем розпочав активну роботу над вивченням можливості трансферу 21-річного хавбека. Керівництво "шпор" намагається з'ясувати шанси на підписання гравця вже у найближчі два трансферні вікна.

Вортон вважається одним із найперспективніших молодих гравців Англії, що підтверджує інтерес до нього з боку таких грандів, як Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед та Челсі. "Орли" оцінюють свого діаманта у суму понад 80 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні Адам Уортон провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами. Хоча Крістал Пелес не налаштований відпускати лідера посеред зими, Тоттенгем готовий зробити "дуже значну пропозицію", щоб випередити конкурентів та переконати гравця залишитися в Лондоні, але вже у північній його частині.

Раніше Тоттенгем офіційно підписав Галлагера.