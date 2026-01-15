Англія

Головний тренер провів відверту розмову з українським легіонером, наголосивши на його професіоналізмі на тлі невизначеності в клубі.

Головний тренер Шон Дайч прокоментував поточний статус Олександра Зінченка в команді. Останнім часом майбутнє українського універсала викликає чимало запитань, і наставник вирішив прояснити ситуацію, підтвердивши факт особистих переговорів із гравцем.

Дайч зазначив, що між ним та Зінченком відбулася чесна розмова, під час якої гравцю без прикрас пояснили його перспективи. "Ми поговорили з гравцем, чітко дали йому зрозуміти його ситуацію, він усвідомлює це, тож побачимо, що буде далі", — заявив Шон.

Попри складний момент у кар'єрі, тренер віддав належне характеру та ставленню Олександра до тренувального процесу. Дайч упевнений, що незалежно від подальшого розвитку подій, гравець продовжуватиме викладатися на повну.

"Ми відкриті з ним, він справжній професіонал, він був таким, і я впевнений, що він буде таким і надалі", — підсумував наставник.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 10 матчів у всіх турнірах. Лише чотири рази він виходив у стартовому складі та поки що не відзначився результативними діями. Нагадаємо, нещодавно Ноттінгем Форест виключив українця із заявки на Лігу Європи.