Легендарний шотландець підтримав рішення керівництва довірити команду ексхавбеку до кінця сезону.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон позитивно поставився до призначення Майкла Карріка на посаду наставника першої команди. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, легендарний менеджер був задоволений тим, що Каррік повернувся до клубу й очолив червоних дияволів до завершення сезону-2025/26. 84-річний Фергюсон повністю підтримав рішення керівництва, вважаючи його логічним та своєчасним.

Майкл Каррік добре знайомий із філософією клубу та раніше вже виступав за Манчестер Юнайтед як гравець у період з 2006 по 2018 рік. За цей час він провів 464 матчі в усіх турнірах, забив 24 м’ячі та віддав 35 результативних передач.

Разом із манкуніанцями Каррік виграв 18 трофеїв, серед яких п’ять чемпіонських титулів англійської Прем’єр-ліги.