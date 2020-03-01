Англия

Испанец признался, что матч получился для его команды очень тяжелым.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финале Кубка лиги над Астон Виллой (2:1).

"Три раза подряд выиграть этот турнир – это потрясающе. Это невероятная стабильность. Это было потрясающе. Нам было непросто с первых минут и в конце матча. У них было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме".

"Игра получилась хорошей. Фоден был хладнокровен. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир", — приводит слова специалиста BBC Sport.

Выиграв Кубок лиги-2020, Пеп Гвардиола догнал по количеству выигранных трофеев Валерия Лобановского.

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