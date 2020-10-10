Легенда Ливерпуля теперь будет тренировать Ист Бенгал.
Робби Фаулер, Getty Images
10 октября 2020, 16:46
Экс-нападающий Ливерпуля и сборной Англии Робби Фаулер стал главным тренером индийского Ист Бенгал, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с Робби рассчитан на два года.
Для Фаулера это уже не первый тренерский опыт. В прошлом сезоне он привел Брисбейн Роар к четвертому месту в чемпионате Австралии. Также в кампании-2011/12 Фаулер был играющим тренером Муангтонг Юнайтед в Таиланде.
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Как футболист, Робби забил 183 гола в 369 матчах за Ливерпуль. Также он играл за Ман Сити, Лидс Юнайтед и сборную Англии.