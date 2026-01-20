Іспанія

Мадридський клуб готовий вести боротьбу за корейського півзахисника ПСЖ навіть на правах оренди.

Мадридський Атлетіко готовий будь-якою ціною придбати 24-річного півзахисника Парі Сен-Жермен Лі Кан Іна. Про це повідомляє іспанське видання MARCA.

Спортивний директор "матрацників" Матьє Алемані планує вести активні переговори за підписання корейського гравця. Клуб готовий розглянути навіть орендну угоду, щоб залучити Лі Кан Іна до складу.

У цьому сезоні Лі Кан Ін зіграв 21 матч у всіх турнірах за ПСЖ, відзначившись двома голами та трьома асистами. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 25 млн євро.