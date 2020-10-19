Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Астон Вилла добыла минимальную победу в гостях над Лестером, а единственный гол в компенсированное время забил Росс Баркли.

Таким образом, подопечные Брендана Роджерса потерпели второе поражение подряд в АПЛ, а Астон Вилла набрала максимальное количество очков в четырех проведенных матчах нового сезона английского первенства.

Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Астон Вилла:

Лестер — Астон Вилла 0:1

Гол: Баркли, 90+1

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Тилеманс, Прат (Мэддисон, 68), Менди (Чоудури, 78) — Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Таргетт — Баркли, Макгинн, Грилиш, Трезеге (Траоре, 81), Дуглас Луис — Уоткинс.

Предупреждения: Перес, Тилеманс, Кастань, Эванс — МакГин, Кэш, Луис