Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Лестер — Астон Вилла, Getty Images
19 октября 2020, 06:23
В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Астон Вилла добыла минимальную победу в гостях над Лестером, а единственный гол в компенсированное время забил Росс Баркли.
Таким образом, подопечные Брендана Роджерса потерпели второе поражение подряд в АПЛ, а Астон Вилла набрала максимальное количество очков в четырех проведенных матчах нового сезона английского первенства.
Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Астон Вилла:
Лестер — Астон Вилла 0:1
Гол: Баркли, 90+1
Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Тилеманс, Прат (Мэддисон, 68), Менди (Чоудури, 78) — Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Таргетт — Баркли, Макгинн, Грилиш, Трезеге (Траоре, 81), Дуглас Луис — Уоткинс.
Предупреждения: Перес, Тилеманс, Кастань, Эванс — МакГин, Кэш, Луис