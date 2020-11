Вест Хэм примет Фулхэм на своем поле в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

Андрей Ярмоленко начнет поединок на скамье запасных и сможет усилить игру своей команды по ходу матча.

