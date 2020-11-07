Англия

Украинский вингер сможет появиться на поле по ходу игры.

Вест Хэм примет Фулхэм на своем поле в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

Андрей Ярмоленко начнет поединок на скамье запасных и сможет усилить игру своей команды по ходу матча.

Поединок Вест Хэм — Фулхэм начнется в 22:00 по киевскому времени.