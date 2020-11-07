Англия 07 ноября 2020, 21:20 Ярмоленко остался в запасе в матче против Фулхэма Украинский вингер сможет появиться на поле по ходу игры. 07 ноября 2020, 21:20 Вест Хэм примет Фулхэм на своем поле в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко начнет поединок на скамье запасных и сможет усилить игру своей команды по ходу матча. Here's how we line up tonight... #WHUFUL pic.twitter.com/iFws2ScJfy — West Ham United (@WestHam) November 7, 2020 Поединок Вест Хэм — Фулхэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды Вест Хэм Фулхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте