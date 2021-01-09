Наставник бирмингемского клуба поделился мыслями о поражении команде Клоппа в кубковом поединке.
Игроки Автон Виллы U23, Getty Images
09 января 2021, 13:07
Главный тренер Астон Виллы U23 Марк Дилэйни подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии с Ливерпулем (1:4).
Напомним, что номинальные хозяева играли вторым составом, в связи со вспышкой коронавируса в клубе.
"Мы все очень гордимся проделанной работой. Мы приложили колоссальные усилия это матче и забили хороший гол и тогда (при 1:1) заслуживали ничью. Луи Барри — отличный бомбардир, он проявил настоящее самообладание.
Мы знали, что они будут много владеть мячом и хотят забить быстрый гол. Мы здорово отреагировали на это и старались не давать сопернику территориального преимущества.
У нас довольно молодая команда и иногда мы пропускаем быстрые голы, однако сегодня мы показали себя сплоченным коллективом", – приводит слова Дилэйни BBC.
Ранее наставник Ливерпуль Юрген Клопп заявлял, что молодежь Астон Виллы доставила его клубу проблемы.