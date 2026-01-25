Інше

Легендарний італієць грав в одній команді з Роналду.

Легенда італійського футболу Джанлуїджі Буффон висловився про Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Його слова наводить Sky Sport Italia.

«Це два абсолютно різні гравці. Мессі більш універсальний, тому що діє глибше, має вищу технічну якість і бачення гри, притаманне радше треквартісті, ніж чистому форварду.

Роналду, можливо через те, що він трохи старший, перетворився на справжнього вбивцю у штрафному майданчику. Порівняно з тим, яким він був раніше, Кріштіану більше береже енергію, тож вже не йде на фланг заради фінтів чи ефектних ударів, але з м’ячем біля воріт суперника він здатен створити гол», – сказав Буффон.