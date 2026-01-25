Інше

Албанець пригадав українця в складі брюссельського клубу.

Головний тренер брюссельського Андерлехту Бесник Гасі прокоментував трансфер українського нападника Данило Сікана. Його слова наводить dhnet.be.

«Клуб спрацював на випередження, і це дуже позитивно. Керівництво пішло на рішучий крок, хоча спершу мало продати гравців. Ми підписали нападника, який може одразу принести нам користь. Це серйозне посилення.

Сподіваюся, він швидко інтегрується в команду. Сікан добре розуміє футбол і напрямок, у якому ми хочемо рухатися. Він добре володіє англійською, це має допомогти.

Данило у п’ятницю працював разом із командою. Фізично він у повному порядку. Це було його перше командне тренування.

Це нападник, який бере участь у грі, активно взаємодіє з партнерами. Він добре діє в комбінаціях і вміє відкриватися в глибину.

Він трохи нагадує мені Олега Ящука. Передусім своїм ігровим інтелектом і рухами. Сікан вищий і вибуховіший, ніж був Олег. Якщо він буде настільки ж сильним, як мій колишній партнер по команді, це буде чудова новина. Олег був найкращим, але йому завадили численні травми. До того ж Сікан і Ящук навіть мають схожі риси обличчя», – сказав Гасі.

Український нападник Олег Ящук виступав за Андерлехт з 1996 по 2006 рік. За цей час він відіграв за брюссельську команду 169 матчів, забив 43 голи та віддав 18 результативних передач.