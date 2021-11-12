Англия

Бизнесмен отправится в тюрьму за гибель футболиста.

В 2019 году бизнесмен Дэвид Хендерсон организовывал перелет Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф, в результате которого погиб аргентинский футболист.

Суд приговорил Хендерсона к 18-месячному заключению за создание угрозы перелету, в результате чего последовала гибель человека.

Сам бизнесмен на суде признался, что дал распоряжение своему окружению "хранить молчание, так как это может открыть банку с червями". По словам Хендерсона, все это время он опасался расследования, которое могло затронуть его семью.

Адвокат семьи Салы заявил, что приветствует приговор, однако убежден, что 67-летний бизнесмен не единственный виновный в трагедии.

"Действия обвиняемого — лишь часть головоломки, которая повлекла трагедию. Мы до сих пор не владеем всей информации о техническом обслуживании самолета. Надеемся на полное содействие Отдела по раскрытию авиационных происшествий", — приводил слова Дэниела Мэшовера Sky Sports.

Напомним, по предварительной информации Хендерсону грозило до 7 лет тюремного заключения.