Нападающий лондонского Арсенала Фоларин Балогун перебрался в Мидслбро на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца этого сезоне. Не сообщается, будут ли "Боро" иметь право выкупа по окончанию аренды.

Welcome to #Boro, @Balogun! 👏



The Arsenal youngster joins on loan until the end of the season ✍️ #UTB