В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги Лестеру предстояло в гостях встретиться с Бернли.

Английская Премьер-Лига приняла решение удовлетворить просьбу "бордовых" и перенесла встречу на более поздний срок. 

В составе Бернли большое количество зараженных и травмированных футболистов, что делает невозможным проведение матча. 

Новая дата проведения поединка будет известна позже.

Ранее АПЛ перенесла встречу Эвертона и Лестера из-за COVID-19.