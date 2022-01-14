Англия

Премьер-Лига удовлетворила запрос хозяев поля.

В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги Лестеру предстояло в гостях встретиться с Бернли.

Английская Премьер-Лига приняла решение удовлетворить просьбу "бордовых" и перенесла встречу на более поздний срок.

More information regarding the postponement of our game against Leicester City at Turf Moor tomorrow (Saturday 15th January). — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 14, 2022

В составе Бернли большое количество зараженных и травмированных футболистов, что делает невозможным проведение матча.

Новая дата проведения поединка будет известна позже.

Ранее АПЛ перенесла встречу Эвертона и Лестера из-за COVID-19.