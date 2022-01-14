Премьер-Лига удовлетворила запрос хозяев поля.
бернли - лестер, getty images
14 января 2022, 13:16
В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги Лестеру предстояло в гостях встретиться с Бернли.
Английская Премьер-Лига приняла решение удовлетворить просьбу "бордовых" и перенесла встречу на более поздний срок.
В составе Бернли большое количество зараженных и травмированных футболистов, что делает невозможным проведение матча.
Новая дата проведения поединка будет известна позже.
Ранее АПЛ перенесла встречу Эвертона и Лестера из-за COVID-19.