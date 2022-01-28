Англия

Чон Сан Бин вслед за Хваном Хи Чаном на постоянной основе перешел в стан "волков", но сразу же отправился в аренду в Грассхоппер.

Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании многообещающего правого вингера Чона Сан Бина, права на которого ранее принадлежали Сувону из южнокорейской K-League.

19-летний нападающий, у которого уже есть один матч в активе за национальную сборной Южной Кореи и один гол, перебрался в стан "волков" на постоянной основе.

Условия трансфера не сообщаются, однако Вулверхэмптон рассматривает данное подписание на перспективу. Чтобы получать регулярную игровую практику, Чон Сан Бин уже этой зимой отправится в аренду в швейцарский Грассхоппер. Срок соглашения между клубами рассчитан на 18 месяцев.

We have signed South Korean international winger Jeong Sang-bin!



The 19 year-old has headed to @gc_zuerich on loan to continue his development.



🇰🇷✍️ pic.twitter.com/URG854fRr5 — Wolves (@Wolves) January 28, 2022

В прошлом сезоне Чон Сан Бин провел за Сувон 29 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, этой зимой Вулверхэмптон также оформил на постоянной основе трансфер южнокорейского нападающего Хвана Хи Чана, который первую половину сезона выступал на правах аренды из Лейпцига.

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