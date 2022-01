Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании многообещающего правого вингера Чона Сан Бина, права на которого ранее принадлежали Сувону из южнокорейской K-League.

19-летний нападающий, у которого уже есть один матч в активе за национальную сборной Южной Кореи и один гол, перебрался в стан "волков" на постоянной основе.

Условия трансфера не сообщаются, однако Вулверхэмптон рассматривает данное подписание на перспективу. Чтобы получать регулярную игровую практику, Чон Сан Бин уже этой зимой отправится в аренду в швейцарский Грассхоппер. Срок соглашения между клубами рассчитан на 18 месяцев.

