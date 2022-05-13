Англия

Вісім футболістів претендують на почесну індивідуальну нагороду.

Дирекція англійської Прем’єр-ліги оголосила список претендентів на звання найкращого молодого гравця в сезоні-2021/22.

Там опинились вісім гравців. Голосувати за найкращого гравця сезону будуть вболівальники, футбольні експерти та капітани клубів.

Трент Александр-Арнольд (31 матч, 2 голи, 12 асистів);

Філ Фоден (27 матчів, 9 голів, 5 асистів);

Конор Галлахер (31 матч, 8 голів, 3 асисти);

Турік Мітчелл (33 матчі, 2 асисти);

Мейсон Маунт (31 матч, 11 голів, 10 асистів);

Аарон Рамсдейл (32 матчі, 36 пропущених м'ячів, 12 "сухих" матчів);

Деклан Райс (34 матчі, 1 гол, 4 асисти);

Букайо Сака (36 матчів, 11 голів, 6 асистів).

Раніше став відомий список номінантів на звання найкращого тренера сезону в АПЛ.