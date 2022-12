Після місячної перерви на перший в історії зимовий чемпіонат світу, Прем'єр-ліга повертається. Чемпіонат Англії, його друга частина, починаться одразу у Boxing Day, поєдинком між Брентфордом та Тоттенгемом 26 грудня о 14:30.

Перед АПЛ є ще Кубок футбольної Ліги, де змагаються представники Прем'єр-ліги. Розповімо, що робили команди під час зимової перерви.

Основним завданням Арсеналу під час перерви було зберегти динаміку. Вони зробили це. Головною новиною стала травма коліна Габріеля Жезуса, термін відновлення якого ще невідомий. Едді Нкетія грав у центрі нападу, і на нього можна буде покладатися в АПЛ.

Під час перерви виступи проти Ліона та Мілана були багатообіцяючими перед поразкою від Ювентуса. Бенджамін Вайт, Аарон Рамсдейл, Граніт Джака та Томас Парті повернулися до стартового складу Мікеля Артети.

Поїздка до Дубаї також, здається, принесла користь Кірану Тірні. Шотландець не був гарантованим гравцем основи перед перервою. Олександр Зінченко лікував м'язи під час паузи.

Перерва в середині сезону також дозволила Артеті дати більше можливостей молодим виконавцям. Проти Ліона вийшло відразу дев'ять гравців академії, які зуміли зберегти контроль над грою. В інших трьох товариських матчах ця кількість зменшилася, але Ітан Нванері та Амаріо Козьє-Дюбері отримали більше хвилин проти Ювентуса на Емірейтс. Останній був особливо вражаючим, виглядаючи впевнено на фланзі.

Очікується, що цього тижня у Лондон повернуться інші зірки чемпіонату світу з Арсеналу. Уся увага вболівальників буде зосереджена на матч проти Вест Гема у Boxing Day.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Вест Гема

- 31 грудня проти Брайтона

- 3 січня проти Ньюкасла

Ми дізнаємося про це лише з часом, але, можливо, Вілла буде одним із клубів, який найбільше виграє від перерви.

Оскільки Унаї Емері призначили лише за кілька тижнів до початку Чемпіонату світу, для нього було важливо проводити якісні тренування із загальною групою. Він використав додаткові дні, щоб провести індивідуальні зустрічі з гравцями, а також зробити відеоаналіз своєї команди. Емері хоче, щоб Вілла стала більш дисциплінованою та пресинговою командою, яка могла б змінювати стиль гри залежно від рахунку та суперника.

Мати так багато гравців, з якими можна було працювати, було позитивно, навіть якщо Бубакар Камара, Люка Дінь, Емі Буендіа, Тайрон Мінгс і Оллі Уоткінс були засмучені, адже не отримали виклик до збірних. Крім переможця Кубка світу Еміліано Мартінеса, три інші гравці - Метті Кеш, Ян Беднарек і Леандер Дендонкер тепер повернулися з ЧС-2022 та готові допомагати.

Буендіа виглядає непогано, Камара, Дуглас Луїс і Джон Макгінн добре виступають у півзахисті, а Мінгс у чудовій формі, що є вчасним, оскільки Дієго Карлос продовжує своє відновлення.

Вілла отримала те, що їм було потрібно, у тренувальному таборі в Дубаї в теплу погоду. Вони грали товариські ігри: проти Брайтона (2:2) і Челсі (1:0) в ОАЕ, а потім програли Вільярреалу (0:1) перед 13 500 уболівальників за мінусової температури на Вілла Парк.

Кадан Янг отримав шанси від Емері і довів, що він той футболіст, за яким варто стежити в майбутньому.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Ліверпуля

- 1 січня проти Тоттенгема

- 4 січня проти Вулвергемптона

Незважаючи на те, що в Катарі було лише два гравці з Бонмута, ця перерва стала унікальною для клубу. Ті, хто не брав участь у Кубку світу, отримали два тижні відпустки, щоб повернутися до Дін-Корт і вилетіти в Дубай на тижневий тренувальний табір.

Перед цією поїздкою боси призначили постійного головного тренера — Гарі О’Ніла. Клуб вів переговори з колишнім тренером Лідса Марсело Б’єлсою, але все ж вирішив прибрати з Гарі О’Ніла префікс "в.о". У тренувальному таборі в теплу погоду О'Ніл і його тренерський штаб зосереджувалися насамперед на фізиці з акцентом на тактичних вправах для майбутніх ігор. Тренер з академії Ліверпуля Тім Дженкінс, як очікується, буде оголошений помічником тренера О'Ніла найближчими днями.

Ллойд Келлі повернувся на тренувальний майданчик після травми щиколотки, а воротар Нето розпочав тренування у Дубаї після травми підколінного сухожилля. Тим часом Девід Брукс все ще набирає форму після одужання від лімфоми Ходжкіна, але зазнав незначної травми підколінного сухожилля.

Наступні три матчі:

- 27 грудня проти Челсі

- 31 грудня проти Крістал Пелес

- 3 січня проти Манчестер Юнайтед

Незважаючи на те, що Брентфорд здобув приголомшливу перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 2:1 в останні вихідні перед початком Чемпіонату світу, їхні результати не були послідовними, оскільки вони боролися з травмами ключових гравців.

Томас Франк дав гравцям, які не змагалися в Катарі, два тижні відпустки, перш ніж вони всі зібралися на новому тренувальному майданчику клубу. Вони провели кілька днів, працюючи над своєю фізичною формою, а потім вилетіли до Іспанії на тренувальний збір, де основним акцентом були тактичні вправи.

До слова, часто у товариських матчах грав український півзахисник Єгор Ярмолюк. Брентфорд протистояв на сборах Бордо (1:2), Сельті (1:3) та Вольфсбургу (2:2).

Клуб із заходу Великого Лондона зазнав зміни під час Чемпіонату світу, оскільки Браян Рімер, помічник тренера Франка, очолив бельгійський Андерлехт. Клаус Норгаард, заміна Рімера, не зміг вчасно отримати дозвіл на роботу, щоб приєднатися до всіх в Іспанії. Жоден із гравців Брентфорда не з’явився в плей-офф Чемпіонату світу, а Понтус Янссон і Аарон Гікі відновилися після травм, тож Франк зможе вибрати сильнішу команду в першій грі проти Тоттенхема у Boxing Day.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Тоттенгема

- 30 грудня проти Вест Гема

- 2 січня проти Ліверпуля

Під час Чемпіонату світу 2022 року вісім футболістів Брайтона були задіяні у своїх національних збірних. Це блискучий успіх, який демонструє, наскільки далеко просунувся клуб, але не дуже корисний для нового тренера Роберто де Дзербі, який намагався використати перерву, щоб привити свій стиль гри в команді після Грема Поттера.

Брайтон Роберто Де Дзербі прилетів до Дубая з 10 гравцями молодше 21 року, даючи їм можливість інтегруватися у старшу команду та отримати важливий досвід у товариському матчі проти Астон Вілли. У листопаді Деніз Ундав висловив бажання стати основним гравцем Брайтона, і підтвердив свої наміри, забивши два голи у ворота Вілли у спарингу.

Хороші новини надходили й з лазарету, коли Якуб Модер повернувся до тренувань і приєднався до команди в Дубаї після восьми місяців відсутності через травм. Команда також була посилена Первісом Еступінаном, Мойзесом Кайседо, Джеремі Сарм'єнто, Леандро Троссардом, Каору Мітомою, Робертом Санчесом і Таріком Лемпті, які повернулися до тренувань після перебування в Катарі.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Саутгемптона

- 31 грудня проти Арсенала

- 3 січня проти Евертона

Найпозитивніше, що відбулося для Челсі під час перерви на чемпіонаті світу, це те, що вони змогли відновити деяких ключових гравців після травм. Ріс Джеймс та Карні Чуквуемека використали час, щоб попрацювати над своїм відновленням. Вони, схоже, готові до гри проти Борнмута, тоді як Бен Чілвелл може найближчим часом повернутися після серйозної травми підколінного сухожилля.

Тренер Грем Поттер мав невелику кількість досвідчених гравців, але це дало йому можливість натомість поглянути на численні таланти академії. Після відновлення тренувань у Кобхемі наприкінці листопада клуб вирушив до Абу-Дабі. Тренер запросив багатьох гравців до 21 року. Омарі Хатчінсон і Льюїс Голл, мабуть, справили найбільше враження.

Недосвідчена команда Челсі програла Астон Віллі з рахунком 1:0 у товариському матчі на Близькому Сході, однак ця гра була затьмарена травмою коліна Армандо Брої, яка виключила його з гри до кінця сезону.

Більше гравців Чемпіонату світу повернулися до тренувань минулого тижня, а це означає, що Поттер зможе попрацювати над тим, щоб обрати найсильніший склад на першу гру другої частини сезону.

Наступні три матчі:

- 27 грудня проти Борнмута

- 1 січня проти Ноттінгем Форест

- 5 січня проти Манчестер Сіті

Пелес у виграшному становищі від ЧС-2022. У турнірі брали участь лише Джордан Айю та Йоахім Андерсен, а їхні збірні Гани та Данії вилетіли на групових етапах. Це дозволило Патріку Вієйрі взяти більшу частину своєї команди до Туреччини на тренування.

Травмовані гравці, а також ті, хто повертався після травм, подорожували. Воротар Сем Джонстон, однак, не брав участі через травму куприка. Він, як очікується, не гратиме приблизно на два місяці. Інших проблем на цьому фронті не було.

Перед цією поїздкою вони зіграли внічию 0:0 на Селхерст Парк з бразильським Ботафого, мажоритарним власником якого є Джон Текстор, один із чотирьох генеральних партнерів Пелесу. На виїзді була нічия 2:2 з Трабзонспором і поразка 3:1 від Наполі, а потім перемога 2:1 над Вальядолідом після повернення.

Захисник Кріс Річардс повернувся після травми, через яку він пропустив Чемпіонат світу, вийшовши на заміну в другому таймі проти іспанського аутсайдера. Вілфрід Заха грав і забивав щоправда не реалізував один пенальті у ворота Ботафого, але забив у грі з Вальядолідом.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Фулгема

- 31 грудня проти Борнмута

- 4 січня проти Тоттенгема

Лише через тиждень після останньої гри Прем'єр-ліги перед перервою — розгромної поразки від Борнмута з рахунком 3:0 — Евертон відправився в інший кінець земної кулі.

Вони змагалися в Суперкубку Сіднея, змаганні, в якому також брали участь Селтік та Вестерн Сідней Вондерерс. Після нульової нічиєї проти Селтіка, команда Френка Лемпарда виграла з рахунком 4:2 по пенальті і завоювала трофей. Через три дні вони перемогли Вестерн Сідней Вондерерс з рахунком 5-1 завдяки хет-трику Ентоні Гордона та голам Ніла Мопе та Тома Кеннона.

Кеннон був одним із багатьох молодих гравців, які справляли враження під час туру, а юний півзахисник Ісаак Прайс був визнаний "найкращим гравцем" у матчі проти Селтіка. Зараз Евертон повертається до тренувань перед грою проти Вулвергемптона. Було також повернення з лазарету Бена Годфрі, Єррі Міни, Тома Девіса та Домініка Кальверт-Льюіна.

Минулого тижня Евертон провів гру за закритими дверима проти Манчестер Юнайтед. Матч завершився з рахунком 1:1. Знаємо лише те, що за "ірисок" зіграв Амаду Онана після раннього вильоту Бельгії з Чемпіонату світу.

Керівники вже звернули увагу на січневе трансферне вікно з метою посилити склад. Дуже не хочеться Евертону боротись за виживання у другій частині сезону. Відзначимо той факт, що ветеран-форвард Саломон Рондон покинув клуб напередодні після розірвання контракту.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Вулверхемптона

- 31 грудня проти Манчестер Сіті

- 3 січня проти Брайтона

Фулгем відстає від першої шістки лише на три очки, тому, як не дивно, є багато оптимізму перед поновленням Прем’єр-ліги. Перед чемпіонатом світу головне занепокоєння стосувалося ризику травмування ключових футболістів, таких як Жоао Палінья та Александар Мітровіч. Але, здається, з ними все нормально. Також вінгер Манор Соломон повернувся до повноцінних тренувань після чотирьох місяців відсутності через травму коліна.

Загалом шість гравців Фулгема поїхали до Катару, а для тих, хто залишився дали два тижні відпустки перед тим, як вилетіти на сім днів в Алгарве для тренувань у теплу погоду. У цей час Фулгем переміг Портімоненсе з рахунком 3:2 у товариському матчі за закритими дверима.

Потім вони продовжили тренування на Мотспур Парк, зігравши ще один товариський матч за закритими дверима на вихідних 10 грудня — цього разу проти суперника Прем’єр-ліги. У заключному спарингу їм вдалося зіграти внічию з Вест Гемом (1:1).

У цій грі Карлос Вінісіус забив свій перший гол на за "котеджерів", тоді як Антоні Робінсон, Лейвін Кюрзава та Александар Мітровіч були відсутніми.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Крістал Пелес

- 31 грудня проти Саутгемптона

- 3 січня проти Лестера

У Лідса на чемпіонаті світу було лише три гравці — Расмус Крістенсен, Тайлер Адамс і Бренден Ааронсон. Тиждень після призупинення сезону Прем'єр-ліги був відведений як вихідний для тих, хто не брав участі в Катарі. Джессі Марш відвідав весілля в Перу. Багато його гравців полетіли на невелику відпустку за кордон. Віллі Гнонто був винятком, якому довелося приєднатися до збірної Італії для міжнародних товариських матчів проти Албанії та Австрії.

Послідували сім днів індивідуальних тренувань у залі, і через два тижні після поразки від Тоттенхема з рахунком 4:3, Лідс повернувся до повноцінних тренувань. Після гри за закритими дверима проти команди Чемпіоншипу вони вирушили до Іспанії на тренувальний табір. Там зіграли товариський матч проти Ельче, а потім приймали Реал Сосьєдад на Елланд Роуд. Збори завершились матчем проти Монако.

Щодо лазарету. Патрік Бемфорд переніс операцію на паху, а Іллан Мельє одужує від лихоманки. Робін Кох отримав травму литки в Іспанії, а Дієго Льоренте зламав руку. Оскільки Джуніор Фірпо намагається відновитись від травми підколінного сухожилля, проблеми з вибором гравців у Марша є.

Лідс мав летіти у Штати, однак є відчуття, що клуб виграє від рішення відкласти запланований тур залишитися ближче до дому під час перерви. Це скоротило час у дорозі та дозволило провести більше тренувань, ніж це було б у іншому випадку. Після важкого початку сезону їм вкрай необхідно почати роботу після Різдва.

Наступні три матчі:

- 28 грудня проти Манчестер Сіті

- 31 грудня проти Ньюкасла

- 4 січня проти Вест Гема

Сім гравців Лестера були задіяні на мундіалі. Усі гравці, окрім Джеймса Меддісона, тепер повернулися до команди.

Лестер провів дві гри за закритими дверима проти французького Труа та Шеффілд Юнайтед. Друга гра була настільки закритою, що про неї взагалі немає жодної згадки на сайті клубу. Виникло занепокоєння щодо травми капітана Джонні Еванса, який шкутильгав у грі проти Труа.

Команда вже провела перший поєдинок у другій половині сезону. У рамках 1/8 фіналу Кубку ліги "лиси" не залишили шансів МК Донс (3:0).

За лаштунками клуб також готувався до січневого трансферного вікна, і очікується, що декілька нових виконавців будуть придбані, щоб допомогти Брендану Роджерсу та його команді відновитися після невдалого початку сезону.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Ньюкасла

- 30 грудня проти Ліверпуля

- 3 січня проти Фулгема

Юрген Клопп був у захваті від роботи, виконаної командою під час 11-денного тренувального збору в Дубаї. Кульмінацією їхнього перебування в Об’єднаних Арабських Еміратах стала яскрава перемога над Міланом з рахунком 4:1. Раніше вони програли Ліону з рахунком 3:1.

Перед цією поїздкою гравці, які не брали участь у Чемпіонаті світу, мали тритижневу перерву, отримавши індивідуальні фітнес-програми, щоб гарантувати, що вони повернулися в найкращій формі.

Жоель Матіп і Набі Кейта поверталися після травми вже в Дубаї, але Ліверпуль не зміг провести матчі без травм. Луїс Діас знову зламався. Операція на коліні означає, що колумбійський нападник навряд чи знову зіграє до березня.

Клопп розглядав перерву як шанс перезавантажитися після проблем, які переслідували Ліверпуль у першій половині сезону. Ще одним позитивним моментом у Дубаї було те, що такі талановиті молоді гравці, як Боббі Кларк і Бен Доак, показали себе тренеру.

Повернення семи гравців Ліверпуля, які виступали на Чемпіонаті світу, не повинна бути великою проблемою для Клоппа. Тільки француз Ібрагіма Конате дійшов до фіналу. Дарвін Нуньєс вже повернувся в гру, та забив двічі у ворота Мілана.

За межами поля існує багато невизначеності, оскільки спортивний директор Джуліан Ворд вирішив піти у відставку в кінці сезону, оскільки власники Fenway Sports Group продовжують розглядати пропозиції щодо продажу клубу.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Астон Вілли

- 30 грудня проти Лестера

- 2 січня проти Брентфорда

Стартовий склад на товариський матч проти Жирони дає уявлення про те, чим займалися гравці Сіті під час чемпіонату світу: вони грали в Катарі. Жодна команда Прем’єр-ліги не надала більше гравців на турнір, ніж Сіті.

У тому складі було дев'ять гравців, які не грали на чемпіонаті світу. Троє з чотирьох захисників — з молодіжної команди, хоча двоє гравців у стартовому складі можуть претендувати на статус основних: Ріяд Марез і, звичайно, Ерлінг Голанд.

Кевін Де Брюйне та Ілкай Гюндоган повернулися здоровими та досить рано, враховуючи, що їхні національні команди не пройшли далі групового етапу ЧС-2022. Манчестер Сіті також розраховує на повернення своїх іспанських гравців досить скоро, а англійці та португальці прибудуть слідом за ними.

Сіті провів деякий час в Абу-Дабі. Серед тих, то подорожував, було дуже мало зірок. Отже, як акуратно підкреслює реклама Голанда для Sky Sports, останній місяць база "містян" була схода на місто-привид, але це швидко зміниться.

Наступні три матчі:

- 28 грудня проти Лідса

- 31 грудня проти Евертона

- 5 січня проти Челсі

Якщо ви були зосереджені виключно на Чемпіонату світу, тоді, можливо, ви пропустили той факт, що Манчестер Юнайтед працює на ринку, а Кріштіану Роналду вже не повернеться в клуб після невдалого виступу на мундіалі.

Ерік тен Гаг взяв першу команду, завалену молоддю, до Кадіса в Іспанію на тренування в теплу погоду, хоча волога іспанська погода, яка була там, нагадувала Манчестер.

Юнайтед програв у двох товариських матча проти Кадіса (4-2) і Реал Бетіса (1-0). Проте тен Гаг спокійно коментував ці поразки, вказавши на кількість гравців академії, яких він зміг інтегрувати та тренувати під час перебування в Іспанії.

Зважаючи на те, що на Чемпіонаті світу брали участь багато футболістів основного складу, Лісандро Мартінес виграв трофей з Аргентиною, а Рафа Варан зіграв у фіналі, тренер Юнайтед описав використання гравців з академії як велику перемогу на майбутнє.

Наступні три матчі:

- 27 грудня проти Ноттінгем Форест

- 31 грудня Вулвергемптона

- 3 січня проти Борнмута

Перерва на чемпіонат світу настигла в найгірший час команду Едді Гау! Вони як раз за місяць-два до паузи набрали відмінну фізичну форму та підскочили на третє місце.

І все ж головний тренер філософськи поставився до тимчасової паузи в календарі. Він знав що чемпіонат зупиниться, і все вдало спланував. Звичайно, навіть найкращі підготовчі заходи не випробувані та не перевірені, оскільки це унікальний сезон, але Ньюкасл, схоже, сподівається, що вони зможуть відновити таку форму, на якій зупинилися.

Надавши гравцям, які не брали участь у Чемпіонаті світу, двотижневу відпустку — лише Кіран Тріпп’єр, Каллум Вілсон, Нік Поуп, Бруно Гімараеш і Фабіан Шер поїхали до Катару зі своїми країнами — Ньюкасл провів тренувальну гру з Мідлсбро перед вильотом до Саудівської Аравії на тижневий тренувальний табір.

Незважаючи на те, що ця поїздка була насичена комерційними подіями — Ньюкасл оголосив про низку нових спонсорів з Близького Сходу, поки вони були там, — Хау все одно міг підготувати важкі тренування, щоб фізично підготувати своїх гравців до перезавантаження. Поїздка завершилася перемогою над Аль-Хілалем з рахунком 5:0 врученням трофея — Кубка сезону Дірія.

Протягом останніх кількох тижнів команда рідко перебуває на базі в Бентоні. Ремонт на тренувальному майданчику активізувався, а їдальня для гравців була відремонтована. За перемогою над Райо Вальєкано на Сент-Джеймс Парк з рахунком 2:1 спостерігали 34 956 глядачів, і вболівальники, безсумнівно, з нетерпінням чекають повернення своєї команди в АПЛ.

У Кубку ліги вони вже стартували. Суперник був непростий — Борнмут. Проте Ньюкасл, із труднощами, здобув перемогу з рахунком 1:0 завдяки автоголу Сміта.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Лестера

- 31 грудня проти Лідса

- 3 січня проти Арсенала

Одразу після перемоги над Крістал Пелес з рахунком 1:0, майже кожен гравець Ноттінгем Форест залишив розташування клубу. Бреннан Джонсон, Неко Вільямс, Вейн Геннесі (усі — Уельс), Ремо Фройлер (Швейцарія) і Шейху Куяте (Сенегал) вирушили до своїх збірних на Чемпіонат світу, тоді як більшість футболістів вирушили відпочивати, оскільки їх відпустив Стів Купер.

Головний тренер наполегливо працював зі своїми гравцями після їх повернення. Форест зіграв чотири товариські матчі. У першому вони програли Сток (1:2), а завершили збір перемогою над Валенсією — 2:1. У проміжку вони провели тренувальні ігри в Афінах, де були биті Атромітосом з рахунком 2:3, а також зазнали поразки від братського клубу Олімпіакоса з рахунком 0:1.

Бразильський півзахисник Густаво Скарпа, який прийшов як вільний агент з Палмейраса, вже справив позитивне враження після поїздки з командою до Греції, віддавши дві гольові передачі проти Атромітоса. Найбільше занепокоєння для Купера викличе травма Куяте, який пропустить два місяці через серйозну проблему з підколінним сухожиллям. Морган Гіббс-Уайт, Серж Ор'є та Джек Колбек мають незначні проблеми, тоді як Мусса Ніакхате, Джуліан Б'янконе та Омар Річардс продовжують відновлюватись.

Наступні три матчі:

- 27 грудня проти Манчестер Юнайтед

- 1 січня проти Челсі

- 4 січня проти Саутгемптона

Гравці Саутгемптона отримали два тижні відпустки, перш ніж повернутися в Стейплвуд і розпочати роботу зі своїм новим тренером Нейтаном Джонсом. Під час чотиритижневої передсезонки команда грала двосторонки та товариські матчі за закритими дверима.

Після вони вирушили до Андалусії, в Іспанію, на семиденний тренувальний збір. Тренеру Джонсу було надано важливий час для підготовки, щоб реалізувати свої ідеї та дозволити гравцям повернутися після травм, таким як Кайл Вокер-Пітерс і Тіно Лівраменто. Саутгемптон повернувся 11 грудня в Англію, за дев'ять днів до свого першого матчу проти Лінкольн Сіті на Кубку Карабао. "Святі" обіграли представника Ліги 1 (2:1).

Кульмінацією збору стала перемога Саутгемптона у спарингу над сусідами з південного узбережжя, Борнмутом, з рахунком 2:0. Футболісти вражені тренерським підходом нового тренера та прагнуть досягти успіху у другій половині сезону.

Наступні три матчі:

- 26 грудня проти Брайтона

- 31 грудня проти Фулгема

- 4 січня проти Ноттінгем Форест

Витримавши виснажливі шість тижнів із 13 матчами за 43 дні, включаючи пізні перемоги над Марселем, Борнмутом і Лідсом, Тоттенгему дуже потрібна була перерва. Футболісти також були шоковані новиною про смерть Джан П’єро Вентроне, який пішов з життя у жовтні, і це вплинуло на їх настрій.

11 гравців клубу були на Чемпіонаті світу (дев'ять з них регулярно грали в Катарі). Ті, хто залишився в Англії, отримали два тижні відпустки і повернулися 28 листопада. Їх швидко повернули у форму завдяки виснажливому графіку тренувань.

