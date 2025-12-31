Команда завершила перше коло сезону без перемог.
Команда Роба Едвардса повторила рідкісний історичний антирекорд у Прем'єр-лізі.
У 19-му турі англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед (1:1), здобувши лише третій бал у сезоні. Таким чином, "вовки" завершили перший круг сезону без жодної перемоги.
Повторюючи антирекорд, команда стала другою в історії елітного дивізіону Англії після Болтона у сезоні 1902/03, який не здобував перемог у стартових 19 турах.
Після першої половини сезону Вулвергемптон займає останнє місце в турнірній таблиці та намагається знайти шляхи для порятунку від вильоту.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що клуб розглядає можливість зміни головного тренера на тлі слабких результатів.