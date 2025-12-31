Англія

Команда завершила перше коло сезону без перемог.

Команда Роба Едвардса повторила рідкісний історичний антирекорд у Прем'єр-лізі.

У 19-му турі англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед (1:1), здобувши лише третій бал у сезоні. Таким чином, "вовки" завершили перший круг сезону без жодної перемоги.

Повторюючи антирекорд, команда стала другою в історії елітного дивізіону Англії після Болтона у сезоні 1902/03, який не здобував перемог у стартових 19 турах.

19 — Wolves are only the second side in top-flight history to go 19 matches from the start of a season without winning, along with Bolton in 1902-03. Level. pic.twitter.com/SkhAlhaFYW — OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2025

Після першої половини сезону Вулвергемптон займає останнє місце в турнірній таблиці та намагається знайти шляхи для порятунку від вильоту.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що клуб розглядає можливість зміни головного тренера на тлі слабких результатів.