Форвард може наважитись на зимовий трансфер.
Тейс Даллінга, x.com/GazzettAzzurri
31 грудня 2025, 11:45
Нідерландський нападник Тейс Даллінга влітку минулого року вирішив спробувати свої сили в італійській Серії A та перейшов із французької Тулузи до Болоньї за 15 млн євро.
Відтоді 25-річний виконавець провів 64 матчі, забив 10 голів та віддав сім гольових передач.
Три м’ячі та чотири асисти в 22 поєдинках при цьому припали вже на поточну кампанію, однак самого гравця такі показники не задовольняють. Як і загалом його прогрес у "россоблу".
У Італії очікують, що цієї зими Даллінга може наважитись на черговий трансфер у своїй кар’єрі, про що вже нібито повідомив керівництво клубу.