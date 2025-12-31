Італія

Форвард може наважитись на зимовий трансфер.

Нідерландський нападник Тейс Даллінга влітку минулого року вирішив спробувати свої сили в італійській Серії A та перейшов із французької Тулузи до Болоньї за 15 млн євро.

Відтоді 25-річний виконавець провів 64 матчі, забив 10 голів та віддав сім гольових передач.

Три м’ячі та чотири асисти в 22 поєдинках при цьому припали вже на поточну кампанію, однак самого гравця такі показники не задовольняють. Як і загалом його прогрес у "россоблу".

У Італії очікують, що цієї зими Даллінга може наважитись на черговий трансфер у своїй кар’єрі, про що вже нібито повідомив керівництво клубу.