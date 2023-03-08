Форвард проявив себе у Шотландії.
Дюк, Aberdeen Live
08 березня 2023, 12:30
Влітку 2022 року шотландський Абердін підписав форварда Бенфіки та збірної Кабо-Верде Дюка за 470 тисяч євро.
Нападник, який подавав надії ще у молодіжній команді Бенфіки, став справжнім лідером атаки Абердіна. У 34 поєдинках в усіх змаганнях Дюк забив 13 голів при 6 гольових передачах.
Як повідомляє Фабріціо Романо, деякі представники АПЛ звернули увагу на 23-річного футболіста.
Абердін займає п'яту сходинку після 28 турів, що дозволяє команді боротись за єврокубки.