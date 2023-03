Влітку 2022 року шотландський Абердін підписав форварда Бенфіки та збірної Кабо-Верде Дюка за 470 тисяч євро.

Нападник, який подавав надії ще у молодіжній команді Бенфіки, став справжнім лідером атаки Абердіна. У 34 поєдинках в усіх змаганнях Дюк забив 13 голів при 6 гольових передачах.

Як повідомляє Фабріціо Романо, деякі представники АПЛ звернули увагу на 23-річного футболіста.

English clubs are monitoring Aberdeen striker Duk, he has 13 goals & 6 assists this season in Scotland after Darren Mowbray signed him 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇻 #transfers



Duk joined Aberdeen from Benfica on 50% deal for free, now attracting interest from English clubs for the summer. pic.twitter.com/LQlM5IiOPk