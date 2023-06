Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Шеймусом Коулманом.

Нова угода з 34-річним ірландцем розрахована до літа 2024 року.

Captain Coleman has signed a new one-year deal with the Blues! 💙 pic.twitter.com/cffDMB2aTW