34-річний футболіст підписав нову угоду до кінця наступного сезону.
Шеймус Коулман, ФК Евертон
29 червня 2023, 22:37
Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Шеймусом Коулманом.
Нова угода з 34-річним ірландцем розрахована до літа 2024 року.
Нагадаємо, Коулман виступає у складі "ірисок" із 2010 року. На його рахунку 409 поєдинків, у яких він забив 28 голів та віддав 32 асисти.
Минулого сезону Шеймус провів 26 матчів, забивши один гол.
Раніше Евертон представив нову домашню форму на наступний сезон.