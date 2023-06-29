Англія

34-річний футболіст підписав нову угоду до кінця наступного сезону.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Шеймусом Коулманом.

Нова угода з 34-річним ірландцем розрахована до літа 2024 року.

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Captain Coleman has signed a new one-year deal with the Blues! 💙 pic.twitter.com/cffDMB2aTW — Everton (@Everton) June 29, 2023

Нагадаємо, Коулман виступає у складі "ірисок" із 2010 року. На його рахунку 409 поєдинків, у яких він забив 28 голів та віддав 32 асисти.

Минулого сезону Шеймус провів 26 матчів, забивши один гол.

Раніше Евертон представив нову домашню форму на наступний сезон.