Гол вінгера Брайтона Каору Мітоми у другому турі АПЛ визнали найкращим у серпні, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Вулвергемптон — Брайтон 1:4 Відео голів та огляд матчу 19.08.2023

Своїм голом на 15-й хвилині виїздного матчу проти Вулвергемптона Мітома відкрив рахунок (0:1). У підсумку, гості здобули впевнену перемогу з рахунком 1:4, а лівий вінгер також віддав гольову передачу.

Magic from Mitoma 🪄@OfficialBHAFC's Kaoru Mitoma is crowned your Budweiser Goal of the Month winner for August 🏆👏 pic.twitter.com/y3izhRNB5V