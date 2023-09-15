Англія

Фани англійського чемпіонату вирішили відзначити гол гравця Брайтона.

Гол вінгера Брайтона Каору Мітоми у другому турі АПЛ визнали найкращим у серпні, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Вулвергемптон — Брайтон 1:4 Відео голів та огляд матчу 19.08.2023

Своїм голом на 15-й хвилині виїздного матчу проти Вулвергемптона Мітома відкрив рахунок (0:1). У підсумку, гості здобули впевнену перемогу з рахунком 1:4, а лівий вінгер також віддав гольову передачу.

Magic from Mitoma 🪄@OfficialBHAFC's Kaoru Mitoma is crowned your Budweiser Goal of the Month winner for August 🏆👏 pic.twitter.com/y3izhRNB5V — Budweiser Football (@budfootball) September 15, 2023

Мітома став першим японцем, якому вдалося виграти щомісячну нагороду Прем'єр-ліги. До цього останнім гравцем Брайтона, який вигравав її, був іранський вінгер Аліреза Джаханбахш. Ще у січні 2020 року він переміг у тій самій номінації, що й японець зараз.

Сам японський вінгер заявив, що його гол у ворота Вулвз став кульмінацією всього, що він практикував. Варто зазначити, що Мітома також претендував на приз найкращому гравцю місяця, але поступився півзахиснику Тоттенгема.