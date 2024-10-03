Потужний список.
Мареска, getty images
03 жовтня 2024, 16:16
Визначено номінантів на приз найкращому тренеру місяця в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр ліги.
На нагороду за підсумками вересня претендують п'ять тренерів:
Мікель Артета (Арсенал) — 2 перемоги, 1 нічия за вересень, різниця м'ячів — +3;
Унаї Емері (Астон Вілла) — 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів — +3;
Енцо Мареска (Челсі) — 3 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів — +6;
Марку Сілва (Фулгем) — 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів — +3;
Арне Слот (Ліверпуль) — 3 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів — +6.