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Football.ua представляє вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з футболістом Інгульця Романом Волохатим.

Герой нашого інтерв'ю півзахисник Інгульця Роман Волохатий подолав важкий шлях від чемпіонату області до гри в основному складі представника української Прем'єр ліги. Почавши своє футбольне життя у 14 років в звичайному спортивному ліцею, він пройшов всі щаблі українського футболу.

Журналіст Football.ua Владислав Жиряков разом з Романом Волохатим поговорив про студентську збірну України, інфраструктурні проблеми в країні, амбіції тернопільської Ниви, скандали навколо президента Інгульця та про багато іншого.

- Романе, ви футболіст, який з чемпіонату області дістався до основного складу клубу української Прем'єр-ліги. Розкажіть про цей непересічний шлях.

- Це дуже довга історія. Все почалося у 14 років. У Тернополі є спортивний ліцей, діти там розбиті по звичайним класам, але хтось займається баскетболом, хтось футболом та іншими видами спорту. Після дев'ятого класу я пройшов відбір до цього закладу і вже почав жити та навчатися у Тернополі.

В той час була команда ФК Тернопіль, яка грала у Першій лізі України і ліцей відносився до цього клубу. В цій структурі фактично було три команди: Перша — ФК Тернопіль, друга — університетська команда та третя — це команда ліцею, в який я й перебував. Там був мій перший тренер Василь Ріваш, саме він мене побачив на відборі, і, скажімо так, я з ним починав перші серйозні свої кроки в футболі. Ми одночасно грали у ДЮФЛУ (Дитячо-юнацька футбольна ліга України — прим.), і чемпіонат області серед дорослих команд. Тож в мене не було поступового перехідного етапу з дитячого футболу до дорослого, нас відразу кинули грати проти мужиків.

- Тобто, ви грали на чемпіонат області не серед юнацьких команд, а серед дорослих у віці 14 років?

- Перші півроку, як я перебрався до ліцею, це був ще юнацький чемпіонат області, а вже з весни і до закінчення навчання, команда ліцею грала у чемпіонаті області серед дорослих. Також ми грали у українській першості серед аматорів, тому що там можна було грати і чемпіонат області, і чемпіонат аматорів, бо там була, як одна заявка. Так як, наприклад, є зараз Олександрія та Олександрія-2, так само було в нас, тільки у нас там була назва Чортків-Педліцей. Ця команда одночасно приймала участь у трьох турнірах: аматорському, чемпіонаті області серед дорослих та ДЮФЛУ. В мене було таке, що я за тиждень міг зіграти три гри. Графік дуже насичений був.

Потім, після ліцею я потрапив в університет, до студентської команди, яку очолював мій перший тренер. Це був дуже серйозний колектив, який багато разів вигравав чемпіонат України серед студентів, команда часто їздила у Європу на міжнародні змагання.

- Куди особисто ви з цією командою їздили в Європу?

- Я їздив до Мадриду у 2019 році. Це був чемпіонат Європи серед студентів, які перемогли у своїх внутрішніх національних змаганнях. Ми їздили як від імені своєї національної асоціації. У Мадриді ми зайняли друге місце зі всього чемпіонату. Загалом було десять команд з десяти країн. Тільки в фіналі поступилися.

- Що було далі у вашій кар'єрі?

- Коли я був на другому курсі університету, мені запропонували пройти перегляд у тернопільський Ниві. Тоді Нива грала у Другій лізі, йшли десь у середині турнірної таблиці. Головним тренером був Віталій Шумський. Саме він спільно зі спортивним директором клубу, запропонували мені приїхати на перегляд. Тоді новий тренер хотів багато гравців переглянути для поповнення команди. В підсумку я пройшов перегляд в команду і за два тижні мені вже запропонували контракт, який я не вагаючись підписав. Для мене це був безумовно великий крок уперед. Мені на той час ще не було навіть 18 років, і я досі вдячний керівництву та тренерському штабу за такий шанс.

Тоді, як я вже казав мені ще не виповнилося 18 років, тому перший мій професійний контракт підписувала моя мати.

- Як все йшло в Ниві?