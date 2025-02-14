Англія

Перестало битись серце Ронні Бойса.

Не стало легенди Вест Гема Ронні Бойса, повідомляє пресслужба лондонського клубу. Йому було 82 роки.

Ронні був вихованцем лондонців. Він грав за команду з 1959 до 1973 року. За цей час забив 21 гол за 282 гри.

Разом із Вест Гемом виграв Кубок Англії сезону-1963/64, а через рік тріумфував у Кубку Кубків.

Після закінчення кар'єри футболіста працював помічником тренера Вест Гема, а в 1990 році короткий проміжок часу очолював команду.

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