Англія

Наближаються цікаві нововведення!

Англійська Прем'єр-ліга готує революційні зміни у форматі телевізійних трансляцій.

Як повідомляє Telegraph, з нового сезону вболівальники зможуть поглянути на гру під ще більш гострим кутом. Одним з головних нововведень стане можливість брати інтерв'ю у футболістів прямо після їх заміни — ще до фінального свистка. Телеглядачі Sky Sports і TNT Sports зможуть почути перші емоції гравців буквально з краю поля, коли ті ще не встигли охолонути від матчу.

Крім того, телеоператори отримають розширені повноваження. Їм дозволять заходити на газон для зйомки святкування голів крупним планом. Також журналісти зможуть заглянути в роздягальні команд.

Правда, з застереженнями: мова йде про зйомку до початку матчів і в перервах, проте виступи головних тренерів залишаться за кадром — цей момент залишиться закритим.

Раніше повідомлялося, що Забарний — у топ-10 гравців АПЛ за кількістю виграних єдиноборств.