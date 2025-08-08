Челсі попрощався з албанським центрфорвардом.
Армандо Броя, burnleyfootballclub.com
08 серпня 2025, 19:57
Центральний нападник Армандо Броя залишив Челсі й приєднався до Бернлі, передає офіційний сайт "бордових".
Контракт із 23-річним албанцем розраховано до кінця червня 2030 року. За даними transfermarkt, Бернлі Броя обійшовся в 23 млн євро.
У системі Челсі Армандо перебував із липня 2009 року. На його рахунку три гола й два асисти в 38-ми матчах за "синіх".
Минулу кампанію албанець провів у Евертоні, взявши участь в 11-ти поєдинках (без результативних дій). Також на правах оренди центрфорвард раніше виступав за Вітесс, Саутгемптон і Фулгем.
У 27-ми матчах за збірну Албанії Броя відзначився п'ятьма результативними ударами й трьома гольовими передачами.
