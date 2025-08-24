Англія

Лондонський клуб працює над підсиленням складу.

Лондонський Вест Гем хоче придбати опорного півзахисника французького Монако Сунгуту Магасса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" вже зробило пропозицію "монегаскам" щодо 21-річного француза.

Зазначається, що англійський клуб запропонував французам 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро у вигляді різноманітних бонусів. Наразі між клубами йдуть активні перемовини.

Чинна трудова угода гравця з "монегасками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Минулого сезону Сунгуту Магасса відіграв за Монако 31 матч, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що Вест Гем в стартових двох турах АПЛ зазнав розгромних поразок від Сандерленда (0:3) та Челсі (1:5).