Лондонський клуб працює над підсиленням складу.
Soungoutou Magassa, getty images
24 серпня 2025, 10:23
Лондонський Вест Гем хоче придбати опорного півзахисника французького Монако Сунгуту Магасса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" вже зробило пропозицію "монегаскам" щодо 21-річного француза.
Зазначається, що англійський клуб запропонував французам 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро у вигляді різноманітних бонусів. Наразі між клубами йдуть активні перемовини.
Чинна трудова угода гравця з "монегасками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Минулого сезону Сунгуту Магасса відіграв за Монако 31 матч, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що Вест Гем в стартових двох турах АПЛ зазнав розгромних поразок від Сандерленда (0:3) та Челсі (1:5).