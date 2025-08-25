Активні перемовини тривають майже півтора місяці.
25 серпня 2025, 09:40
Англійський Сандерленд ще на початку літнього трансферного вікна визначив однією з пріоритетних цілей підписання колумбійського центрального захисника італійської Болоньї Джона Лукумі.
Тоді ж розпочались і перші контакти поміж клубами щодо 27-річного виконавця із стартової пропозиції в 20 млн євро.
Але з часом вартість потенційного переходу стала складати вже 28 млн євро, але отримати згоду на продаж від "россоблу" "чорні коти" так досі й не змогли.
Тим часом із боку футболіста вже погоджено контракт до 2030 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.
Болонья прагне зберегти Лукумі й на поточну кампанію, тоді як Сандерленд готується до фінальної пропозиції й у разі відмови вийде з перемовин.
Джон у минулому сезоні провів 44 матчі, забив один гол та віддав один асист.