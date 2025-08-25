Англія

Активні перемовини тривають майже півтора місяці.

Англійський Сандерленд ще на початку літнього трансферного вікна визначив однією з пріоритетних цілей підписання колумбійського центрального захисника італійської Болоньї Джона Лукумі.

Тоді ж розпочались і перші контакти поміж клубами щодо 27-річного виконавця із стартової пропозиції в 20 млн євро.

Але з часом вартість потенційного переходу стала складати вже 28 млн євро, але отримати згоду на продаж від "россоблу" "чорні коти" так досі й не змогли.

Тим часом із боку футболіста вже погоджено контракт до 2030 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.

Болонья прагне зберегти Лукумі й на поточну кампанію, тоді як Сандерленд готується до фінальної пропозиції й у разі відмови вийде з перемовин.

Джон у минулому сезоні провів 44 матчі, забив один гол та віддав один асист.