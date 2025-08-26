Англія

Уже близькі угоди з Уче та Крейчі.

Вулвергемптон активно просуває трансферні плани, намагаючись до кінця тижня оформити угоди з чотирма гравцями.

Клуб має намір придбати нападника, центрального захисника та півзахисника, а атакувальний хавбек Хетафе Крістантус Уче вже близький до переходу до "волків".

Також ведуться серйозні переговори щодо трансферу Ладислава Крейчі з Жирони, тоді як команда Вітора Перейри після двох турів АПЛ посідає передостаннє місце в таблиці без набраних очок.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл пропонував 50 млн фунтів за Ларсена, але Вулвергемптон відмовився.