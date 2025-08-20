Іспанія

Іспанський клуб має намір пришвидшити переговори з Арсеналом через актуальність питання лівого флангу.

Бетіс активізував інтерес до україньского захисника Олександра Зінченка з Арсеналу. Про це повідомляє ElGolDigital. Іспанський клуб розглядає можливість заміни свого лівого захисника Рікардо Родрігеса на досвідченого 28-річного українця.

Одним із аргументів на користь потенційного переходу стала ситуація із контрактом Зінченка—він завершується наступного року, а також те, що він вже не входить до першої обойми Арсеналу під керівництвом Мікеля Артети.

Через швидке наближення межі закриття трансферного вікна Бетіс планує активізувати переговори з метою вирішення кадрового питання на лівому фланзі вже протягом тижня.

У минулому сезоні Зінченко втратив статус основного гравця в "канонірів" — частіше виходив на заміну, а в стартовому матчі поточного сезону проти Манчестера Юнайтед (1:0) навіть не потрапив до заявки.