Англія

"Сороки" не дотиснули інтенсивністю.

Англійський Ньюкасл наприкінці літнього трансферного вікна намагається розв’язати "дилему Ісака", для чого клубу треба підписати нового нападника на заміну шведу, а вже потім вирішувати долю його коштовного трансферу до Ліверпуля.

Основна ціль "сорок" при цьому відома — норвезький форвард Вулвергемптона Йорген Странд Ларсен.

Напередодні ранок для Ньюкасла почався з пропозиції в 57,9 млн євро за 25-річного виконавця, але доволі швидко "вовки" відповіли відмовою.

Час невпинно спливає, а отже вже надвечір "сороки" зробили ще одну ставку — 63,7 млн євро.

І знову почули відмову, бо основний аргумент Вулвергемптона — клубу й самому потрібно буде шукати нападника в разі продажу Странд Ларсена за лічені дні до закриття вікна переходів.

Минулого сезону норвежець провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав п'ять асистів.