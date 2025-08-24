Англія

Тривають перемовини поміж клубами.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма цього літа оголосив, що залишає французький Парі Сен-Жермен.

При цьому основним претендентом на підписання 26-річного виконавця наразі є англійський Манчестер Сіті.

Відомо, що сторони вели активні перемовини останнім часом.

І вже є певний результат — ЗМІ повідомляють про домовленість щодо контракту поміж "містянами" та футболістом.

Наразі Сіті намагається домовитись із ПСЖ про вартість цього переходу.

Очікується, що вона складатиме менше 50 млн євро.

Однак ситуація також напряму залежить від можливого переходу нинішнього воротаря клубу з Манчестера Едерсона до турецького Галатасарая.