Італія

Лівий захисник Ліверпуля може перебратися до Серії А.

Рома зробила офіційний запит щодо можливості оренди лівого захисника Ліверпуля Костаса Цимікаса.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, римський клуб пропонує варіант із початковою орендою, тоді як мерсісайдці наполягають на повноцінному трансфері.

29-річний грецький футболіст також зацікавлений у переході, проте остаточна формула угоди поки не погоджена. Ситуацію ускладнює позиція Ліверпуля, який не хоче відпускати гравця, не отримавши компенсацію за повноцінний трансфер.

За інформацією інсайдера, окрім Роми, ще два клуби претендують на Цимікаса, проте які саме — не конкретизується.