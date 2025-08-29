Англія

Матеуш Фернандес уклав п’ятирічний контракт.

Склад Вест Гема поповнився новим футболістом — за кілька днів до закриття трансферного вікна лондонський клуб офіційно оголосив про перехід півзахисника Матеуша Фернандеса з Саутгемптона. Про це повідомила прес-служба клубу.

21-річний португалець уклав п’ятирічний контракт, а сума трансферу, за даними ЗМІ, становить близько 48 мільйонів євро, хоча Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.

У минулому сезоні Фернандес провів 42 матчі за Саутгемптон у всіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 6 асистів, що демонструє його потенціал. Цей трансфер став спробою підсилити середину поля, адже у двох стартових турах АПЛ Вест Гем не набрав жодного очка, програвши Сандерленду (0:3) і Челсі (1:5).

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла зробила запит щодо Пакета.