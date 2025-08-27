Англія

Центрбек Крістал Пелес уже дав згоду на перехід.

Ліверпуль активно працює над підписанням центрального захисника Крістал Пелес Марка Геї.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, мерсісайдський клуб готовий заплатити понад 30 мільйонів фунтів, щоб завершити угоду вже зараз.

Остаточне рішення залежить від Крістал Пелес, який має знайти заміну англійському оборонцю. Сам 25-річний гравець уже погодився на перехід до табору "червоних" і чекає на розвиток подій.

У разі успішного завершення переговорів Геї може стати черговим підсиленням команди Арне Слота, яка прагне зміцнити свою проблемну оборону.