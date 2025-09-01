Англія

Сторони дуже швидко просуваються до трансферу.

Бірмінгемська Астон Вілла в останній день трансферного вікна вирішила грати на підвищення й розпочала відкрите полювання за англійським нападником Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо.

Зранку клуб зробив запит до "Червоних дияволів" щодо умов можливого трансферу 25-річного виконавця.

А вже за кілька годин потому була готова пропозиція щодо річної оренди.

"Леви" візьмуть на себе 80% шаленої зарплатні гравця, що вважається ключовим для досягнення угоди поміж клубами.

Минулий сезон Санчо провів 41 матч, забив п’ять голів та віддав десять гольових передач.