Сторони дуже швидко просуваються до трансферу.
Джейдон Санчо, Getty Images
01 вересня 2025, 13:53
Бірмінгемська Астон Вілла в останній день трансферного вікна вирішила грати на підвищення й розпочала відкрите полювання за англійським нападником Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо.
Зранку клуб зробив запит до "Червоних дияволів" щодо умов можливого трансферу 25-річного виконавця.
А вже за кілька годин потому була готова пропозиція щодо річної оренди.
"Леви" візьмуть на себе 80% шаленої зарплатні гравця, що вважається ключовим для досягнення угоди поміж клубами.
Минулий сезон Санчо провів 41 матч, забив п’ять голів та віддав десять гольових передач.