Англія

Воротар віддав перевагу "червоним дияволам" перед Астон Віллою.

Бельгійський воротар Сенне Ламменс залишив Антверпен і приєднався до Манчестер Юнайтед.

Улітку Астон Вілла досягла угоди з бельгійським клубом про покупку Ламменса за 21 мільйон євро, однак 23-річний гравець відмовився від переходу до команди Унаї Емері, вибравши Манчестер Юнайтед, з яким уклав контракт до 2030 року.

Цей вибір став несподіванкою, адже Астон Вілла вже була близька до завершення угоди, але привабливість "червоних дияволів" і перспективи в складі Рубена Аморима переважили.

Дебют Ламменса за новий клуб може відбутися 14 вересня в рамках четвертого туру АПЛ, коли команда зіграє на виїзді проти Манчестер Сіті.