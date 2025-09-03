Воротар віддав перевагу "червоним дияволам" перед Астон Віллою.
Сенне Ламменс, ФК Манчестер Юнайтед
03 вересня 2025, 10:27
Бельгійський воротар Сенне Ламменс залишив Антверпен і приєднався до Манчестер Юнайтед.
Улітку Астон Вілла досягла угоди з бельгійським клубом про покупку Ламменса за 21 мільйон євро, однак 23-річний гравець відмовився від переходу до команди Унаї Емері, вибравши Манчестер Юнайтед, з яким уклав контракт до 2030 року.
Цей вибір став несподіванкою, адже Астон Вілла вже була близька до завершення угоди, але привабливість "червоних дияволів" і перспективи в складі Рубена Аморима переважили.
Дебют Ламменса за новий клуб може відбутися 14 вересня в рамках четвертого туру АПЛ, коли команда зіграє на виїзді проти Манчестер Сіті.